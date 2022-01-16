Новый караван мигрантов застрял на границе Гватемалы

Гватемала, 16 января. Около 500 граждан Гондураса и Никарагуа, направляющиеся в США, были остановлены при попытке пересечь границу Гватемалы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые беженцы начали бросать различные предметы в представителей сил безопасности Гватемалы, пытавшихся оттолкнуть их от границы с помощью полицейских щитов.

????????En #Honduras #CaravanaMigrante



????En estos momentos 600 migrantes hondureños, hombres, mujeres y niños avanzan por Corintio a la frontera #Guatemala.



⚠️Fuerzas de la @PNCdeGuatemala y del Ejército, han sido movilizadas para detener a los migrantes. ???? pic.twitter.com/HKUtMDZoaQ — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 15, 2022

Караван мигрантов преимущественно из граждан Гондураса является первым в новом году. Он образовался вследствие глубоко экономического кризиса и нищеты, затронувших 62% населения Гондураса. Данные проблемы были усилены пандемией коронавируса и двумя ураганами, нанесшими сильнейший удар по стране.

По информации местных властей, около 100 человек незаконно пересекли границу Гватемалы. По крайней мере 40 человек были депортированы в Гондурас.

Esta noche antimotines lanzan gas lacrimógeno contra migrantes quienes pretendían cruzar la frontera en Izabal #Guatemala Las fuerzas públicas justificaron el uso de disuasivos porque aseguran que fueron atacados a pedradas por presuntos hondureños. pic.twitter.com/fgB0q8jYPn — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) January 16, 2022

Эмиграция из Никарагуа была вызвана напряженностью накануне президентских выборов и давлением на оппозицию.

По словам никарагуанца Эуклидеса Мендеса, большой размер нового каравана дает надежду на то, что сложный путь будет пройдет относительно безопасно.

Ранее правительство Гватемалы разработало ряд протоколов в случае прибытия нового каравана мигрантов из Гондураса 15 января.

Предыдущая крупная группа беженцев численностью 4000 человек на самом пике стартовала 23 октября в приграничном с Гватемалой городе Тапачула. Участники, преимущественно женщины и дети, прошли более 1000 км через штаты Чьяпас, Оахака, Веракрус и Пуэбла. Достигнув Мехико в декабре, несколько сотен мигрантов отправились на границу с США на автобусах благодаря соглашению с мексиканским правительством.