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Новый караван мигрантов застрял на границе Гватемалы

Весь мир
Новый караван мигрантов застрял на границе Гватемалы
Global Look Press  /  Yahir Ceballos/dpa

Гватемала, 16 января. Около 500 граждан Гондураса и Никарагуа, направляющиеся в США, были остановлены при попытке пересечь границу Гватемалы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые беженцы начали бросать различные предметы в представителей сил безопасности Гватемалы, пытавшихся оттолкнуть их от границы с помощью полицейских щитов.

Караван мигрантов преимущественно из граждан Гондураса является первым в новом году. Он образовался вследствие глубоко экономического кризиса и нищеты, затронувших 62% населения Гондураса. Данные проблемы были усилены пандемией коронавируса и двумя ураганами, нанесшими сильнейший удар по стране.

По информации местных властей, около 100 человек незаконно пересекли границу Гватемалы. По крайней мере 40 человек были депортированы в Гондурас.

Эмиграция из Никарагуа была вызвана напряженностью накануне президентских выборов и давлением на оппозицию.

По словам никарагуанца Эуклидеса Мендеса, большой размер нового каравана дает надежду на то, что сложный путь будет пройдет относительно безопасно.

Ранее правительство Гватемалы разработало ряд протоколов в случае прибытия нового каравана мигрантов из Гондураса 15 января.

Предыдущая крупная группа беженцев численностью 4000 человек на самом пике стартовала 23 октября в приграничном с Гватемалой городе Тапачула. Участники, преимущественно женщины и дети, прошли более 1000 км через штаты Чьяпас, Оахака, Веракрус и Пуэбла. Достигнув Мехико в декабре, несколько сотен мигрантов отправились на границу с США на автобусах благодаря соглашению с мексиканским правительством.

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