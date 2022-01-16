Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана за публикацию видео об убийстве Трампа

Тегеран, 16 января. Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи после публикации в нем анимационного ролика, изображающего уничтожение экс-президента США Дональда Трампа.

В четырехминутном видео демонстрируется, как небольшой робот под управлением иранских офицеров взламывает систему охраны резиденции, на территории которой в этот момент человек, похожий на Трампа, играет с посетителями в гольф. После этого на телефоны присутствующих рассылается сообщение с обещанием мести за убийство командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, а кружащему над ними беспилотному летательному аппарату передается команда на поражение цели. В комментарии к видео сообщалось, что этот ролик стал победителем конкурса за лучшую анимацию на тему мести бывшему президенту США и иным лицам, причастным к ликвидации иранского генерала.

Twitter suspends account linked to Iranian supreme leader after Trump video post article author:... https://t.co/BRHCYDH6f0 #suspends #twitter pic.twitter.com/n6PYml5iTi — Newsycanuse (@Newsycanuse1) January 15, 2022

Как заявил AFP представитель Twitter, аккаунт Хаменеи был заблокирован бессрочно за нарушение правил пользования контентом, гласящих, что главным приоритетом компании является обеспечение безопасности людей и исключение любых провокаций на платформе. В компании подчеркнули, что придерживаются строгой политики в случае оскорбительного поведения и принимают необходимые меры в отношении тех, кто пренебрегает установленными требованиями.

Генерал-лейтенант Касем Сулеймани являлся одним из наиболее известных и выдающихся командующих Исламской Республики. Возглавляемое им подразделение предназначается для выполнения операций за рубежом и принимало участие в борьбе с группировками боевиков в сирийском конфликте. Также командующий помогал координировать действия иракского шиитского ополчения, которое пользуется поддержкой Тегерана, во время активной фазы боев против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1/13/2022



Iran leader’s website showcases animation of drone strike killing President Trump.???? pic.twitter.com/xVfCIsbTxI — ????⚔️Destiny⚔️???? (@RN_Destiny) January 13, 2022

Сулеймани погиб в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада в январе 2020 года. Как сообщалось позже, соответствующий приказ отдал лично Дональд Трамп. В ответ Иран нанес ракетные удары по нескольким американским базам в Ираке. Смерь Сулеймани привела к серьезной эскалации напряженности в регионе, а иракский парламент потребовал от Соединенных Штатов вывести свои войска с территории республики. Позже Тегеран неоднократно обещал отомстить за убийство генерала, а президент Исламской Республики Эбрахим Раиси потребовал взятия Трампа под арест за совершенное преступление.

В начале этого месяца в годовщину гибели Сулеймани в Багдаде прошли массовые демонстрации, а американские базы подверглись атакам нескольких беспилотников, в которых подозревают проиранские формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.