Спортсмен Поспишил связал с политикой депортацию теннисиста Джоковича из Австралии

Оттава, 16 января. Победитель Australian Open Новак Джокович никогда бы не поехал в Австралию, если не получил бы разрешение от правительства. Об этом заявил канадский спортсмен Вашек Поспишил.

Он уверен, что депортация теннисиста из Австралии связана с политикой, в стране ожидаются парламентские выборы. Они запланированы на вторую половину мая.

«Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии и был бы дома со своей семьей, и ничего бы этого не было. Говоря об этом беспорядке. Во всё вмешалась политическая повестка дня, поскольку приближаются выборы, что не может быть более очевидным. Это не вина Новака», — написал Поспишил.

Ранее стало известно об аресте сербского теннисиста Джоковича, несмотря на решение о восстановлении австралийской визы спортсмена. Глава Федерального суда страны Джеймс Оллсоп 16 января сообщил о депортации первой ракетки мира.