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Спортсмен Поспишил связал с политикой депортацию теннисиста Джоковича из Австралии

  /   Обновлено: 16 января 2022 12:40
Политика
Спортсмен Поспишил связал с политикой депортацию теннисиста Джоковича из Австралии
wikipedia.org  /  Evdcoldeportes - Escuela Virtual de Deportes

Оттава, 16 января. Победитель Australian Open Новак Джокович никогда бы не поехал в Австралию, если не получил бы разрешение от правительства. Об этом заявил канадский спортсмен Вашек Поспишил.

Он уверен, что депортация теннисиста из Австралии связана с политикой, в стране ожидаются парламентские выборы. Они запланированы на вторую половину мая.

«Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии и был бы дома со своей семьей, и ничего бы этого не было. Говоря об этом беспорядке. Во всё вмешалась политическая повестка дня, поскольку приближаются выборы, что не может быть более очевидным. Это не вина Новака», — написал Поспишил.

Ранее стало известно об аресте сербского теннисиста Джоковича, несмотря на решение о восстановлении австралийской визы спортсмена. Глава Федерального суда страны Джеймс Оллсоп 16 января сообщил о депортации первой ракетки мира.

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австралия джокович поспишил
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