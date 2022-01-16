Россияне стали чаще экономить после начала пандемии

Москва, 16 января. Размер своих трат в период пандемии существенно сократили 44% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Среди россиян с зарплатой менее 50 тыс. рублей экономить стали 49% опрошенных. Из них 48% — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Респонденты пояснили, что стали обдуманнее относиться к тратам из-за повышения цен. По данным INFOX, рост стоимости продуктовой корзины остается одним из наиболее ощутимых драйверов изменения поведения потребителей в РФ.

Опрос показал, что 10% россиян стали в этот период тратить больше, чем раньше. Среди них 12% — это люди с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц в возрасте до 34 лет. Люди, увеличившие расходы в период пандемии, объяснили это желанием заботиться о себе и своем здоровье.

Свою личную финансовую стратегию в этот период решили не изменять 30% россиян. Среди них 35% — это люди с доходом 50 — 79 тыс. рублей. Они пояснили свою позицию желанием жить здесь и сейчас, а не только думать о будущем. Опрос был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет, являющихся экономически активными людьми.

Россияне, опрошенные Райффайзенбанком, рассказали, что экономят на отпуске, одежде, путешествиях и салонах красоты.