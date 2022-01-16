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Собирающийся купить землю Галкин обратился за помощью к астрологу и тарологу

Шоу-бизнес
Собирающийся купить землю Галкин обратился за помощью к астрологу и тарологу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 16 января. Юмористу и телеведущему Максиму Галкину потребовался совет перед покупкой недвижимости. Шоумен обратился к тарологу и астрологу, чтобы узнать, стоит ли ему приобретать землю.

Главной темой нового выпуска шоу Галкина «Сегодня вечером» стали астрологические и другие прогнозы. Эксперты давали рекомендации не только гостям передачи, но и самому ведущему. Например, астролог Эвелина Соболева сообщила, что в этом году пародиста ждет расширение жилплощади.

«Прикупить еще земельку рядом ― это входит?» — уточнил юморист.

По словам астролога, приобретение участка действительно может считаться расширением недвижимости. Соболева заверила, что крупная покупка принесет радость супругу Аллы Пугачевой.

Однако таролог Елена Таури придерживается другой точки зрения насчет этого приобретения. Она сделала расклад на картах и рекомендовала Галкину отказаться от покупки участка.

«Это закончится тем, что, скорее всего, эта земля не будет продаваться, вы с ней не сможете ничего сделать. Я бы не покупала эту землю», — подчеркнула Таури.

Телеведущий выразил благодарность тарологу за расклад. Галкин признался, что Примадонна тоже выступает против покупки земли.

Ранее Максим Галкин признавался, что иногда хочет переехать из замка, в котором они живут с Пугачевой. Периодически у шоумена возникает желание поселиться в современной квартире.

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галкин пугачева астролог таролог
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