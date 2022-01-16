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Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме

  /   Обновлено: 16 января 2022 12:34
Общество
Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме
Кадры из мультсериала «DOTA: Кровь дракона»

Лос-Анджелес, 16 января. Сценарист Эшли Миллер поделился подробностями о втором сезоне аниме DOTA: Dragon’s Blood («Дота: Кровь дракона»), релиз которого намечен на 18 января.

По словам Миллера, персонаж Террорблейд хочет выбраться из ада, чтобы изменить мир. Он кажется непобедимым, но его истинная сила заключается в разоблачении лжи.

«Какую реальность он захочет сотворить? Ту, которую мы заслуживаем», — поделился сценарист в своем Twitter-аккаунте.

Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме
Prt Scr twitter.com / @ashmasterzero

В продолжении аниме Селеминэ потеряет свое могущество. Ей придется научиться жить без божественной силы и смириться со смертью Филомены. Миллер также раскрыл некоторые детали об эльфийке Фимрин Она попытается остановить кровопролитие на родине.

Релиз нового сезона DOTA: Dragon’s Blood состоится на стриминговом сервисе Netflix. Ранее создатели аниме представили тизер продолжения сериала.

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dota сериал аниме
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