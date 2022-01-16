Аналитик Александров: подъем ключевой ставки не спасет США от разгона инфляции

Москва, 16 января. Сокращение программы выкупа активов и подъем ключевой ставки не обеспечат США замедление роста инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Несмотря на предложенные ФРС методы борьбы с монетарной инфляцией, в стране остаются проблемы с нарушением производственно-логистических процессов.

«ФРС США может начать сокращение программы выкупа более высокими темпами, подъем ключевой ставки может случиться уже в марте, и это как неизбежный ход на фоне рекордной с 80-х годов инфляции. Но есть тонкость: инфляция начала разгоняться не только из-за резкого увеличения денежной массы в обращении, но и из-за серьезного нарушения в производственных и логистических процессах, вызванных локдаунами и торговыми войнами», — отмечает эксперт.

По данным американского минтруда, показатель годовой инфляции по итогам ноября 2021 года вырос до 7% с 6,8%. Только в декабре потребительские цены повысились на 0,5%. Судя по этим данным, инфляция в США приблизилась к максимальному почти за 40 лет значению — по итогам июня 1982 года она находилась на уровне 7,2%.

На этом фоне директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз признал, что рост цен на товары в США является «серьезной проблемой».

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