Песков: выводы о «размещении оружия ВС РФ» на Украине сделали западные СМИ

Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выводы о якобы «размещении оружия ВС РФ» на Украине сделали западные средства массовой информации, а также посоветовал ознакомиться с контекстом по этой теме.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о якобы планах России по «размещению оружия» на Украине, в очередной раз опроверг недостоверные сведения, распространенные в иностранной прессе.

«Это их слова. Смотрите контекст», — заявил Песков журналистам РИА Новости.

Россия неоднократно опровергала сообщения западных СМИ о «вторжении» на Украину, отмечая, что ни на кого не собирается нападать. Все заявления по этому поводу не соответствуют действительности.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне назвало информационным давлением голословное сообщение Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.