Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что закон Украины против русского языка в СМИ не сработает

Москва, 16 января. Правила, обязующие газеты и журналы Украины выпускать не менее половины тиража на украинском языке, можно назвать очередным проявлением русофобии, уверен первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Парламентарий предположил, что официальный Киев принял этот закон по примеру прибалтийских стран. Однако ограничивающий употребление русского языка в СМИ закон не будет работать эффективно, отметил Тайсаев.

«Это невозможно сделать. 80% населения Украины говорит на русском языке, и сколько бы сегодняшняя власть во главе с Зеленским эту русофобскую политику не проводила, все равно ничего не получится», — цитирует его ТАСС.

Депутат Госдумы уверен, что в скором времени такое положение дел надоест украинцам. Тайсаев также напомнил о причине, по которой в Донецке и Луганске началась война.

«Из-за того, что людям не давали разговаривать на русском языке. Не было в начале никаких политических требований. Люди вышли для того, чтобы сохранить русский язык», — заявил он.

Начиная с 16 января на территории Украины вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В связи с этим печатные издания страны теперь будут издаваться только на нем. При этом распространять информацию на любом другом языке украинские СМИ смогут лишь при соблюдении ряда правил.