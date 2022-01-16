Двое детей погибли в результате теракта в Кабуле

Кабул, 16 января. На территории столицы Афганистана прогремел новый взрыв. По предварительным данным, в результате детонации взрывного устройства погибли двое детей, а еще несколько граждан получили ранения. Среди пострадавших есть члены контролирующего власть в стране движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Информация о жертвах еще уточняется, однако по некоторым оценкам травмированы не менее пяти человек.

Представитель полицейского управления Кабула сообщил, что разорвавшаяся бомба находилась на обочине дороги.

#انفجار در #کابل



انفجار در کابل 5 کشته و زخمی برجا گذاشت



بر اثر انفجار در شهرستان «بگرامی» کابل یک کودک جان باخت و 4 نیروی طالبان نیز زخمی شدند.



ژنرال مبین، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت که این رویداد ناشی از انفجار بمب کنار جاده بوده است.#kabul #Blast pic.twitter.com/mWnBgLcPoO — Afghanistan SaharTV (@AF_Sahartv) January 16, 2022

Теракты в Афганистане в последнее время происходят регулярно. В большинстве случаев их организаторами становятся члены группировки «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ) — местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей /

Во время наступления талибов многие боевики оказались на свободе из-за того, что взявшие тюрьмы под свой контроль радикалы освобождали находящихся в них заключенных. Одним из них, например, был террорист, совершивший в прошлом августе атаку на столичный аэропорт.

Новые власти заявляют о своей решимости положить конец активности радикальных исламистов в стране и регулярно проводят антитеррористические операции. Тем не менее ячейки местного отделения «Исламского государства» и «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) все еще активны: только за последнюю неделю в провинциях Кабул, Герат, Фарьяб, Лагман и Нангархар в результате разных инцидентов погибли по меньшей мере 32 человека, а 16 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.