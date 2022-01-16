Принц Гарри может подать в суд на британскую королеву Елизавету II

Лондон, 16 января. Британская королева Елизавета II может предстать перед судом из-за иска принца Гарри, который хочет вернуть себе государственную охрану.

Герцог Сассекский запросил охрану на время его визитов в Великобританию. По словам принца, он чувствует себя небезопасно из-за угроз в адрес его семьи. Внук королевы пригрозил подать судебный иск против правительства страны. При этом он готов взять на себя все расходы за предоставление ему услуг охраны, поскольку по закону больше не имеет королевских привилегий.

«Герцог впервые предложил лично оплатить защиту полиции Великобритании для себя и своей семьи в январе 2020 года в Сандрингеме. Это предложение было отклонено», — говорится в заявлении его адвокатов.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия и переехали в США. Там чета дала скандальное интервью Опре Уинфри, вскрыв неприятные подробности о своей жизни в Лондоне. Маркл обвиняла королевскую семью в расизме.

Ранее сообщалось, что супруг Елизаветы II, принц Эдинбургский Филипп был против брака принца Гарри и Маркл. Он сравнивал бывшую актрису с Уоллис Симпсон, из-за которой Эдуард VIII отрекся от трона.