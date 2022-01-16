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Президент Сербии Вучич принял участие в голосовании по изменениям конституции страны

Политика
Президент Сербии Вучич принял участие в голосовании по изменениям конституции страны
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 16 января. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на референдуме по изменениям основного закона страны.

Глава государства принял участие в референдуме, который предполагает сближение сербского законодательства со стандартами Евросоюза, передает РИА Новости. Речь идет об изменениях касательно порядка выбора судей в органы правовой системы страны.

Согласно поправкам в конституцию, судьи Сербии будут выбирать своих коллег, которые вместе с председателем Верховного суда и юристами сформируют Высокий совет. Ранее ключевая роль в этом процессе принадлежала парламенту.

Как стало известно недавно, Вучич оценил перспективы вступления Сербии в НАТО. По словам президента, такой сценарий не рассматривается, поскольку Белград намерен самостоятельно обеспечивать собственную защиту.

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сербия референдум вучич
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