Родные старшей дочери Марии Шукшиной не одобрили ее увлечение бодибилдингом

Москва, 16 января. Старшая дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, как знаменитые члены семьи отреагировали на ее занятия бодибилдингом. По словам женщины, родные не поддержали это увлечение.

Трегубенко утверждает, что мечтала о занятиях бодибилдингом с самого детства, однако раньше не обладала знаниями об этом виде спорта. Постепенно дочери Шукшиной удалось осуществить свою мечту. Однако ни знаменитая мать, ни известная бабушка женщины не одобрили ее хобби. Артистка, по словам дочери, просто промолчала об этом увлечении.

«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени, когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас», — поделилась Трегубенко в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

instagram.com / @anna__shukshina

Старшая дочь актрисы рассказывала на шоу «Звезды сошлись», что тренируется утром и вечером. Женщина соблюдает строгую диету, ест много белка и ограниченное количество углеводов, а также отказывается от сладкого.

Напомним, мать Анны Трегубенко выступает против вакцинации от коронавируса. Актер Борис Щербаков обещал повлиять на Шукшину в этом вопросе.