Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 12:39
12:38
Экономика
Россияне стали чаще экономить после начала пандемии
12:36
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного пожара в московском ресторане
12:36
Шоу-бизнес
Собирающийся купить землю Галкин обратился за помощью к астрологу и тарологу
12:35
Весь мир
Двое детей погибли в результате теракта в Кабуле
12:34
Общество
Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме
12:33
Экономика
Аналитик Александров: подъем ключевой ставки не спасет США от разгона инфляции
12:27
Наука
Ученые Вюрцбургского университета заявили, что свобода движений развивает креативность
12:27
Армия
Песков: выводы о «размещении оружия ВС РФ» на Украине сделали западные СМИ
12:27
Общество
Уникальное явление лунного гало наблюдали жители Калининградской области
12:25
Общество
Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что закон Украины против русского языка в СМИ не сработает
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хореограф группы Тутберидзе пригрозил журналистам после публикации его ответа хейтерам

Спорт
Хореограф группы Тутберидзе пригрозил журналистам после публикации его ответа хейтерам
vk.com  /  Алексей Железняков

Москва, 16 января. Хореограф Алексей Железняков обратился к журналистам, разместившим в Сети его пост о хейтерах российских фигуристок.

Алексей Железняков, опубликовавший в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост после триумфа российских фигуристок на чемпионате Европы 2022 года в Эстонии, неожиданно решил обратиться к журналистам. В новой публикации в социальной сети хореограф пригрозил сотрудникам известного спортивного ресурса Sports.ru.

«Мои соцсети это мое личное. Вам уже не дает не один нормальный человек интервью», — заметил Железняков.

По его мнению, сотрудники издания рано или поздно понесут наказание за то, что пользуются информацией с его личной страницы.

«Ваша безнаказанность вас накажет, рано или поздно», — написал хореограф группы Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе пригрозил журналистам после публикации его ответа хейтерам
Prt Scr instagram.com / @jelezo81

До этого Железняков назвал «мразями» хейтеров российских фигуристок. Он также опубликовал пост с фотографией Анны Щербаковой, подчеркнув, что ставшая серебряным призером континентального первенства спортсменка достойна представлять РФ на крупных международных турнирах.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Золотую медаль завоевала Камила Валиева.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хореограф группы Тутберидзе пригрозил журналистам после публикации его ответа хейтерам
спорт журналисты угрозы железняков фигурное катание
Комментировать