Хореограф группы Тутберидзе пригрозил журналистам после публикации его ответа хейтерам

Москва, 16 января. Хореограф Алексей Железняков обратился к журналистам, разместившим в Сети его пост о хейтерах российских фигуристок.

Алексей Железняков, опубликовавший в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост после триумфа российских фигуристок на чемпионате Европы 2022 года в Эстонии, неожиданно решил обратиться к журналистам. В новой публикации в социальной сети хореограф пригрозил сотрудникам известного спортивного ресурса Sports.ru.

«Мои соцсети это мое личное. Вам уже не дает не один нормальный человек интервью», — заметил Железняков.

По его мнению, сотрудники издания рано или поздно понесут наказание за то, что пользуются информацией с его личной страницы.

«Ваша безнаказанность вас накажет, рано или поздно», — написал хореограф группы Тутберидзе.

Prt Scr instagram.com / @jelezo81

До этого Железняков назвал «мразями» хейтеров российских фигуристок. Он также опубликовал пост с фотографией Анны Щербаковой, подчеркнув, что ставшая серебряным призером континентального первенства спортсменка достойна представлять РФ на крупных международных турнирах.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал почета в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Золотую медаль завоевала Камила Валиева.