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Власти Ямайки задержали бывшего сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Весь мир
Власти Ямайки задержали бывшего сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити
Global Look Press  /  Jean Marc Herve Abelard/ZUMAPRESS.com

Кингстон, 16 января. Власти Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора, который является главным подозреваемым в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля. Об этом сообщает полиция страны.

По информации представителя сил безопасности Ямайки Денниса Брукса, известный политик из Гаити Джон Жоэль Жозеф был задержан 14 января. Брукс не уточнил, был ли арест осуществлен по запросу Федерального бюро расследований США, также занимающегося этим делом.

7 июля глава Гаити был застрелен в президентской резиденции в Порт-о-Пренсе группой неизвестных лиц. Покушение на жизнь главы государства повлекло за собой масштабное расследование в ряде стран Латинской Америки и Карибского бассейна и США.

Власти Ямайки задержали бывшего сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити
Федеральное агентство новостей /

Через несколько дней после смерти Моиза тогдашний глава национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что Жозеф является ключевой фигурой в покушении на президента, обеспечившей наемных убийц оружием и запланировавшей всю операцию.

Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года.

Ранее в Доминиканской Республике был арестован еще один подозреваемый Родольф Джаар. Преступник был задержан по требованию американских властей на основе информации, полученной от ранее арестованного Марио Антонио Паласиоса. Колумбиец, захваченный в октябре в Ямайке и депортированный в США, сотрудничает с властями.

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