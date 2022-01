Власти Ямайки задержали бывшего сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Кингстон, 16 января. Власти Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора, который является главным подозреваемым в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля. Об этом сообщает полиция страны.

По информации представителя сил безопасности Ямайки Денниса Брукса, известный политик из Гаити Джон Жоэль Жозеф был задержан 14 января. Брукс не уточнил, был ли арест осуществлен по запросу Федерального бюро расследований США, также занимающегося этим делом.

7 июля глава Гаити был застрелен в президентской резиденции в Порт-о-Пренсе группой неизвестных лиц. Покушение на жизнь главы государства повлекло за собой масштабное расследование в ряде стран Латинской Америки и Карибского бассейна и США.

Через несколько дней после смерти Моиза тогдашний глава национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что Жозеф является ключевой фигурой в покушении на президента, обеспечившей наемных убийц оружием и запланировавшей всю операцию.

BREAKING: Former Haitian Senator who is wanted in connection with the murder of Haitian President Jovenel Moïse, Jean Joel Joseph o/c Joseph Jean Joel, has been arrested in Jamaica - pic.twitter.com/WAnNEYKomM