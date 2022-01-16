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Лента
16 января 14:11
14:06
Происшествия
Водитель BMW во время «дрифта» на скользкой дороге вылетел на тротуар в Петербурге
14:06
Армия
Народная милиция ДНР зафиксировала работу украинских станций РЭБ в Донбассе
14:04
Происшествия
Четыре машины получили повреждения из-за взрыва пиротехники в Минеральных Водах
14:02
Общество
Мишустин поздравил балерину Людмилу Семеняку с 70-летием
14:00
Общество
Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали
14:00
Весь мир
Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана за публикацию видео об убийстве Трампа
13:56
Общество
Спецслужбы Великобритании опасаются, что противники вакцинации перейдут к насилию
13:56
Происшествия
Российский корабль не может покинуть акваторию Батуми из-за сильного шторма в Грузии
13:55
Экономика
Балашиха вышла в лидеры по темпам роста стоимости жилья в Подмосковье
13:54
Шоу-бизнес
Старшая дочь Рената Ибрагимова потребовала у отца купить ей московскую квартиру
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«Этот день в истории». Что произошло 16 января, праздники, факты, люди

Общество

С 2001 года по инициативе ЮНЕСКО  отмечается Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году впервые вышли на сцену тогда еще неизвестные молодые музыканты: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а позже к ним присоединился и «четвертый мушкетер» Ринго Старр. В этот праздник битломаны всего мира вспоминают популярную группу и поют ее песни.

В 1724 году Петр I издал указ «О не принуждении родителями детей к браку без их согласия». Распоряжение касалось не только людей вольных, но и крепостных. Эпоха правления первого российского императора положила начало развитию семейного права.

В 1973 году советский «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности естественного спутника Земли. Аппарат был предназначен для изучения свойств Луны, фотосъемки и экспериментов. За четыре месяца работы машина прошла 42 километра.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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