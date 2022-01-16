«Этот день в истории». Что произошло 16 января, праздники, факты, люди

С 2001 года по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году впервые вышли на сцену тогда еще неизвестные молодые музыканты: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а позже к ним присоединился и «четвертый мушкетер» Ринго Старр. В этот праздник битломаны всего мира вспоминают популярную группу и поют ее песни.

В 1724 году Петр I издал указ «О не принуждении родителями детей к браку без их согласия». Распоряжение касалось не только людей вольных, но и крепостных. Эпоха правления первого российского императора положила начало развитию семейного права.

В 1973 году советский «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности естественного спутника Земли. Аппарат был предназначен для изучения свойств Луны, фотосъемки и экспериментов. За четыре месяца работы машина прошла 42 километра.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».