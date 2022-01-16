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Генсек ОДКБ Зась исключил необходимость серьезной перестройки организации

  /   Обновлено: 16 января 2022 11:53
Политика
Генсек ОДКБ Зась исключил необходимость серьезной перестройки организации
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 16 января. Механизмы, которые созданы в ОДКБ, неплохо сработали во время событий в Казахстане. Об этом заявил генсек объединения Станислав Зась.

В беседе с журналистами RT руководитель организации отметил, что произошедшая в республике ситуация является уроком для всех стран ОДКБ. Тем не менее, Зась исключил необходимость перестройки объединения.

«Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя. Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали — и неплохо сработали», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее Зась высказался о заявлениях Запада по событиям в Казахстане. По его мнению, зарубежные страны политизируют действия миротворцев в республике.

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одкб зась перестройка
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