Генсек ОДКБ Зась исключил необходимость серьезной перестройки организации

Москва, 16 января. Механизмы, которые созданы в ОДКБ, неплохо сработали во время событий в Казахстане. Об этом заявил генсек объединения Станислав Зась.

В беседе с журналистами RT руководитель организации отметил, что произошедшая в республике ситуация является уроком для всех стран ОДКБ. Тем не менее, Зась исключил необходимость перестройки объединения.

«Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя. Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали — и неплохо сработали», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее Зась высказался о заявлениях Запада по событиям в Казахстане. По его мнению, зарубежные страны политизируют действия миротворцев в республике.