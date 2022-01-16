Эксперт Кричевский рассказал о способах экономии на ипотеке

Москва, 16 января. Покупатели жилья могут сэкономить на ипотеке, используя два способа: торг с продавцом и приобретение квартир в строящихся домах, сообщает Life.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский подчеркнул, что сегодня у банков много совместных программ с девелоперами, предлагающими хорошие условия по кредитованию.

Совладелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский пояснил, что можно сэкономить, получая налоговые вычеты после покупки жилья.

«В нашем сегменте при небольшом бюджете можно не покупать готовый дом, а взять участок и под него оформить ипотеку на строительство. Да, это время, да, это определённые риски. Но при лимитированной сумме как наличных, так и возможного кредита это выход», — сказал Лазовский.

Рост ставок по ипотеке в России начался с 10 января. Эксперты считают, что размер ставок в течение нескольких месяцев поднимется до 11—12%.

Аналитики считают, что покупка квартиры в ипотеку выгоднее накоплений для покупки жилья.