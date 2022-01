Ученый указал на вероятность гражданской войны в США

Вашингтон, 16 января. Исследователи, изучающие предпосылки гражданских конфликтов, приходят к выводу, что США находятся «на грани» гражданской войны.

Об этом в интервью изданию Insider сообщил профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер.

Он указал на высокую степень поляризации, царящую в американском обществе, а также альтернативные реальности, в которых живут представители консервативных и либеральных групп. По его мнению, по мере усиления раскола, увеличивается и градус насилия. В качестве примера он указал на тех, кто приветствовал действия Кайла Риттенхауса, подростка, убившего двух человек в ходе столкновений, возникших во время акции протеста в Висконсине в 2020 году.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press — SEAN KRAJACIC / Keystone Press Agency /

Основным риском для США Снайдер считает второй приход к власти бывшего президента Дональда Трампа. По мнению ученого, в ходе выборов 2024 года Республиканская партия и сторонники экс-президента могут повторить попытку захвата власти, которой, по его мнению, являлся штурм Капитолия 6 января 2021 года. Снайдер уверен, что ряд штатов сейчас работают над принятием законодательства, которое позволит Трампу вернуться в президентское кресло на следующих выборах.

