Ученый указал на вероятность гражданской войны в США

Вашингтон, 16 января. Исследователи, изучающие предпосылки гражданских конфликтов, приходят к выводу, что США находятся «на грани» гражданской войны.

Об этом в интервью изданию Insider сообщил профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер.

«Для людей, которые действительно изучают истоки гражданских войн, не только в США, но и как класс событий, Америка сейчас выглядит не очень хорошо», - сказал Снайдер.

Он указал на высокую степень поляризации, царящую в американском обществе, а также альтернативные реальности, в которых живут представители консервативных и либеральных групп. По его мнению, по мере усиления раскола, увеличивается и градус насилия. В качестве примера он указал на тех, кто приветствовал действия Кайла Риттенхауса, подростка, убившего двух человек в ходе столкновений, возникших во время акции протеста в Висконсине в 2020 году.

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Основным риском для США Снайдер считает второй приход к власти бывшего президента Дональда Трампа. По мнению ученого, в ходе выборов 2024 года Республиканская партия и сторонники экс-президента могут повторить попытку захвата власти, которой, по его мнению, являлся штурм Капитолия 6 января 2021 года. Снайдер уверен, что ряд штатов сейчас работают над принятием законодательства, которое позволит Трампу вернуться в президентское кресло на следующих выборах.

Timothy Snyder Fears Democracy May Not Survive Another Trump Campaign https://t.co/plGPcVsawc — LMH (@LMHLMH72) January 16, 2022

«Проблема неудавшегося переворота, который произошел 6 января 2021 года, заключается в том, что это практика для успешного переворота. Итак, то, что мы сейчас рассматриваем, — это своего рода замедленная практика для повторения всего этого, но на этот раз с более полной подготовкой к юридической части», — говорит он.

Все это, по версии исследователя, может подвести Соединенные Штаты к фазе горячего гражданского противостояния, которое, с большой долей вероятности, приведет к распаду страны.

«Это своего рода конфликт, который заканчивается тем, что губернаторы ищут какое-то безопасное убежище для своих штатов. Это конфликт, который заканчивается тем, что американцы переезжают из одной части страны в другую, чтобы быть с людьми, с которыми они чувствуют себя в большей безопасности. Это тот тип конфликта, который заканчивается базовой политической реконструкцией, где США, какими мы их знаем, не должны существовать», — уверен Снайдер.

Федеральное агентство новостей /

Этот сценарий возможен в том случае, если в 2025 году будет назначен президент, который технически проиграет выборы с явным преимуществом. Он считает, что с помощью «нескольких уловок» кандидат, который проиграет всенародное голосование и проиграет коллегии выборщиков, может стать президентом. При этом, по мнению Снайдера, таким кандидатом будет Трамп. Такую уверенность он выражает, несмотря на валящийся рейтинг Джо Байдена и Демократической партии, что происходит на фоне полного провала внутренней и внешней политики администрации, а также очевидных проблем в экономике.

Кроме того, Снайдер обвиняет Республиканскую партию в авторитаризме, несмотря на все ужесточающиеся политические репрессии, которые вводит против своих политических оппонентов администрация Джо Байдена.

Несмотря на то, что в своем интервью профессор Йеля выдает желаемое за действительное, обвиняя Республиканскую партию в подготовке фальсификаций предстоящих выборов, являя яркий пример описанной им же «параллельной реальности», в которой находятся сторонники противоборствующих политических сил, в одном он прав — США действительно подошли очень близко к грани вооруженного гражданского конфликта.

Федеральное агентство новостей /

При этом обвинять в сложившейся ситуации Республиканскую партию и лично Дональда Трампа стало традицией для либеральной общественности, предпочитающей не замечать фальсификации на выборах, бесчинства «Антифа» и BLM, попытки Демократической партии пересмотреть правила голосования в Конгрессе, представители которой для получения сиюминутных политических преимуществ готовы разрушить устоявшиеся и проверенные годами процедуры и знаменитые системы «сдержек и противовесов».

Под благовидными намерениями можно лишать голоса миллионы собственных сограждан, удаляя аккаунты в соцсетях и убирая из сетки вещания неугодные телеканалы. Любой же, кто не согласен с проводимой политикой рискует оказаться в списках «внутренних террористов». Но все это, разумеется, делается во имя всеобщего блага. В таких условиях сетовать на приближение гражданской войны глупо — она уже идет.