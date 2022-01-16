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Турецкая военная база в Ираке вновь попала под ракетный обстрел

  /   Обновлено: 16 января 2022 11:55
Весь мир
Турецкая военная база в Ираке вновь попала под ракетный обстрел
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Багдад, 16 января. Турецкая военная база Зликан, расположенная на северо-востоке от города Мосул в Ираке, попала уже под второй ракетный обстрел за последние два дня. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

Согласно данным источника, в результате атаки находящиеся на базе турецкие военные не пострадали. Неизвестно, был ли нанесен какой-либо ущерб инфраструктуре.

«В районе расположения турецкой базы к северо-востоку от Мосула упали три ракеты», — рассказал источник.

В ответ на бомбардировку турецкая артиллерия открыла огонь. Вчера утром неподалеку от базы Зликан также упали две ракеты.

Нахождение турецких военных в Ираке уже давно вызывает противоречия между Багдадом и Анкарой, которая объясняет это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Ранее сообщалось, что неизвестные группировки совершили два нападения на военнослужащих в Ираке. Целями боевиков стали военная часть «Балад» и аэродром.

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турция обстрел ирак
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