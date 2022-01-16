Генсек ОДКБ Зась указал на невозможность повторения массовых беспорядков в Казахстане

Москва, 16 января. Ситуация в Казахстане находится под контролем, и вероятность повторения протестов на территории страны крайне низка. Такое заявление сделал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

В настоящее время ведется работа по выяснению обстоятельств и причастных к массовым беспорядкам в Казахстане. Как руководство страны, так и ее народ сделали для себя выводы из произошедших событий, отметил генсек ОДКБ.

«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников», — сказал Зась.

Ранее генсек ОДКБ обратил внимание на необходимость повышения эффективности международной организации. Он также уточнил, что в состав террористических групп в Казахстане входили иностранные граждане.