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Украинский политолог Джангиров озвучил возможный способ решения ситуации в Донбассе

Политика
Украинский политолог Джангиров озвучил возможный способ решения ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Киев, 16 января. Временный отказ Украины от вступления в НАТО внес бы вклад в решение ситуации в Донбассе. Об этом заявил политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera.

Эксперт озвучил возможный способ урегулирования происходящего на востоке страны. По его мнению, стоило бы сделать упор на выполнение Минских соглашений и ввести мораторий на членство в НАТО.

«Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — говорится в комментарии Джангирова.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева к вступлению в НАТО. Он добавил, что страна считает эту тему вопросом жизни и смерти.

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украина донбасс джангиров
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