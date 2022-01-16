Украинский политолог Джангиров озвучил возможный способ решения ситуации в Донбассе

Киев, 16 января. Временный отказ Украины от вступления в НАТО внес бы вклад в решение ситуации в Донбассе. Об этом заявил политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera.

Эксперт озвучил возможный способ урегулирования происходящего на востоке страны. По его мнению, стоило бы сделать упор на выполнение Минских соглашений и ввести мораторий на членство в НАТО.

«Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — говорится в комментарии Джангирова.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева к вступлению в НАТО. Он добавил, что страна считает эту тему вопросом жизни и смерти.