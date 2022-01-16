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Генерал-майор авиации Макарук о выходе картины «Гранит»: Нужно больше фильмов о реальных исторических событиях
Общество
Генерал-майор авиации Макарук о выходе картины «Гранит»: Нужно больше фильмов о реальных исторических событиях
кадр из фильма «Гранит»  / 

В России следует снимать больше фильмов, повествующих о реальных исторических событиях и героях, которые спасали нашу землю от завоевания врагами. Таким мнением в беседе с ФАН поделился первый вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майор авиации Михаил Макарук.

Собеседник издания поприветствовал пополнение ряда патриотического кино в нашей стране фильмом «Гранит» о российских инструкторах.

«Я очень положительно отношусь к этому направлению кино. Чем больше таких фильмов, тем лучше. Считаю, что сейчас это направление недостаточно наполнено теми историческими фактами, которые нынешнее поколение должно знать и передавать населению нашей планеты, детям, которые сейчас ходят или только пойдут в школу», — заявил генерал-майор авиации.

Генерал-майор авиации Макарук о выходе картины «Гранит»: Нужно больше фильмов о реальных исторических событиях
кадр из фильма «Гранит» /

Михаил Макарук также рассказал, каким было патриотическое воспитание в его детстве.

«Я родился в Белоруссии в победном 1945 году. В детстве сидел на коленях у фронтовиков. Директор нашей школы Анна Мефодиевна была комиссаром партизанской бригады. С юных лет нам в душу и сердце заложили благодарность тем поколениям, которые и в 1812, и в 1945 году одержали победу над теми, кто хотел завоевать нашу землю, наш народ», — поведал первый вице-президент Российского общества дружбы с Кубой.

Ранее генерал-майор Николай Тутрин в беседе с ФАН указал на недостаток в нашей стране патриотического кино наподобие «Гранита». Картины такого плана собеседник издания призвал показывать по всем телевизионным каналам.

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патриотизм гранит
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