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Настю Каменских раскритиковали из-за пикантного фото с ягодицами

  /   Обновлено: 16 января 2022 11:39
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали из-за пикантного фото с ягодицами
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 16 января. Певица Настя Каменских порадовала поклонников новым смелым снимком. Знаменитость продемонстрировала ягодицы на южном фото, сделанном во время отпуска, однако кадр понравился не всем ее подписчикам.

Каменских и ее супруг Потап продолжают наслаждаться отдыхом в Мексике. Певица не устает делиться кадрами, снятыми в жаркой стране, со своими поклонниками.

На одном из таких фото в Instagram знаменитость попозировала перед камерой, повернувшись к ней спиной. Исполнительница одета на снимке в леопардовый купальник и необычное черное платье, сшитое из множества нитей. Просвечивающий наряд позволяет хорошо рассмотреть формы поп-звезды, особенно ее ягодицы.

Настю Каменских раскритиковали из-за пикантного фото с ягодицами
Prt Scr instagram.com / @kamenskux

Пикантное фото Каменских вызвало противоречивые эмоции у ее подписчиков. Хотя многие оставили звезде комплименты, некоторых пользователей соцсети возмутила демонстрация ягодиц на снимке.

«Просто жесть»;

«Кому нужен голый зад? Неужели ты себя не уважаешь?»;

«Им даже не так важен их талант, как выставить себя напоказ — какие они офигенные»;

«Сейчас зад стал приравниваться как бонус к таланту, очень жаль», — раскритиковали певицу поклонники.

Ранее Настя Каменских спровоцировала волну негативных комментариев публикацией видео в купальнике. Подписчики назвали артистку старой для подобных роликов.

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