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Мелодрама «Лакричная пицца» Пола Андерсона очаровала кинокритиков

  /   Обновлено: 16 января 2022 11:36
Общество
Мелодрама «Лакричная пицца» Пола Андерсона очаровала кинокритиков
кадр из фильма «Лакричная пицца»

Лос-Анджелес, 16 января. Комедийная мелодрама «Лакричная пицца» режиссера Пола Андерсона 13 января вышла в российский прокат. Картина получила высокие оценки отечественных и зарубежных критиков.

События переносят зрителей в 1973 год. Главный герой Гэри, которому всего 15 лет, знакомится с 25-летней Аланой. Девушка уже ничего не ждет от жизни, поэтому легко соглашается поехать вместе с парнем в солнечную Калифорнию. В этом путешествии они встретят супруга Барбары Стрейзанд и политика Джоэла Уэкса.

По мнению журналиста издания Laramie Movie Scope Роберта Ротена, новый фильм Андерсона получился интересным. В нем есть неожиданные сюжетные линии, романтика и хороший юмор.

«Все это так удивительно свежо и ярко, снято с непосредственностью, которая одновременно натуралистична и восхитительно оригинальна», — пишет издание One Room With A View.

Автор Film.ru Алихан Исрапилов отметил в «Лакричной пицце» ее обманчивую простоту, за которой скрывается выдающаяся режиссерская работа Андерсона. А Егору Москвитину из Esquire в этой картине понравились новые лица — постановщик удачно сделал ставку на молодых актеров.

Ранее сообщалось, что вышедший в прокат в конце декабря фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал более 2 млрд рублей.

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