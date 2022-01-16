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Эксперт Белов считает провокационными обвинения «Газпрома» со стороны МЭА

Экономика
Эксперт Белов считает провокационными обвинения «Газпрома» со стороны МЭА
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 16 января. Обвинение «Газпрома» в искусственном создании напряженности на энергетическом рынке Европы является провокационным. Такое мнение в интервью «ФедералПресс» высказал заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

С заявлением, что в энергетическом кризисе виноват российский экспортер, выступил глава Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперт считает, что его слова не соответствуют действительности.

«Во-первых, надо обратить внимание, что это заявление отдельного человека, хоть и руководителя, а не официальная позиция МЭА. Во-вторых, все, что было сказано, просто неправильно. И выглядит как намеренная провокация и попытка подлить масла в огонь на фоне международного обострения вокруг нашей страны», — уверен Белов.

Специалист напомнил, что по итогам 2021 года сокращения объемов экспорта газа в Европу не зафиксировано. Спотовые цены на топливо значительно выросли не по вине России, а благодаря манипуляциям с поставками сжиженного газа. В данных условиях увеличение транзита сырья в регион не будет оправданным в силу того, что покупатели вряд ли смогут оплатить его по нынешней стоимости.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Газпром мэа владислав белов
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