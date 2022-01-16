Снятие санкций с Ирана не повредит другим экспортерам нефти

В случае снятия санкций Иран без заметных сложностей сможет вернуться в ряды стран-экспортеров нефти, не нарушив при этом сложившийся баланс спроса и предложения. Об этом заявил один из ведущих экспертов республики в области торговли черным золотом Мортеза Бехрузифар.

По его мнению, пока что ситуация на нефтяном рынке для Исламской Республики складывается благоприятно. В частности, ранее государства-члены ОПЕК+ договорились об отмене августовских ограничений в 5,8 млн баррелей ежесуточно и увеличении добычи в феврале 2022-го на 400 тысяч. Такое решение было принято в связи с повышением спроса, который ранее, в начале 2020 года, упал почти в десять раз.

OPEC just agreed to raise output in February. pic.twitter.com/98ats1QoiT — Mac10 (@SuburbanDrone) January 5, 2022

Теперь же по мере стабилизации мировой экономики ОПЕК+ постепенно наращивает объемы поставок, так как распространение нового штамма коронавируса пока не оказало заметного влияния на нефтяной рынок. Напротив, последние прогнозы организации предполагают значительное увеличение спроса в 2022 году, превышающего «допандемийный» уровень. Это позволит Ирану спокойно занять свою нишу среди стран-экспортеров, не сбивая при этом цену на черное золото, но наилучшую возможность для возвращения в их ряды Исламская Республика уже упустила — в 2021-м дефицит поставок нефти в мире достигал четырех млн баррелей в день, а ныне баланс спроса-предложения, по оценкам экспертов, уже вернулся в состояние незначительного избытка.

Global Look Press / Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Еще весной 2021-го на фоне переговоров в Вене о возобновлении ядерной сделки компания National Iranian Oil Co. (NIOC) начала подготовку к расконсервации месторождений, которые вынужденно приостановили работу из-за невозможности продавать свою продукцию. Также организация незамедлительно установила контакты с прежними покупателями, не дожидаясь итогов диалога, чтобы на случай снятия санкций уже иметь рынки сбыта.

Iran: Super Heavy Oil Refinery Inaugurated On Southern Islandhttps://t.co/KBwtkT1eFw

Iranian President Ebrahim Raisi opened the country’s first super heavy oil refinery on the southern island of Qeshm.



During the second day of his visit to the southern province of Hormozg... pic.twitter.com/h41LZB1zv4 — Eurasia Review (@EurasiaReview) January 14, 2022

Однако и в условиях блокады страна наращивает объемы добычи и поставок углеводородов за рубеж. В частности, накануне президент Эбрахим Раиси открыл первый в стране завод по переработке сверхтяжелой нефти, который при стартовой мощности в 35 тысяч баррелей в дальнейшем сможет увеличить данный показатель в три раза. Как сообщается, предприятие, построенное на острове Кешм на юге Ирана, будет производить дизельное горючее, прямогонный бензин, битум и легкую нефть.

Открытие нового НПЗ косвенно подтверждает, что нефтяная отрасль Исламской Республики, пострадавшая в прошлые годы от санкций США, а затем и от пандемии коронавируса, постепенно восстанавливается. Еще в прошлом году официальные лица страны заявляли, что Тегеран продолжит повышать объемы экспорта независимо от итогов венских переговоров по ядерной сделке, где главным требованием Ирана к американской стороне является полное снятие всех ограничений, в том числе и касающихся торговли нефтью.

Iran Presses on Oil Exports as Nuclear Talks Resume https://t.co/SXJAEAux1w — ARISE News Feed (@ARISEtv) December 28, 2021

Однако, несмотря на подобные изречения, отмена ограничений куда важнее для Тегерана, чем он стремится показать. В 2018 году после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) большинство стран отказались от импорта энергоносителей из Исламской Республики. Это обрушило работу местных НПЗ, которые были вынуждены снизить объемы переработки с нефти более чем в два раза, а экспорт упал всего до 100 тысяч баррелей в сутки, хотя до введения санкций Иран поставлял на мировой рынок около 2,8 млн баррелей. Этот показатель вырос лишь в прошлом году, достигнув примерно 500-600 тысяч — ранее такое же количество углеводородов Тегеран отправлял в Европу.

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По заявлению чиновников, в случае снятия санкций Иран способен повысить объемы продажи нефти до 3,5-3,8 млн баррелей ежесуточно всего за два-три месяца, что составляет около 3% мирового потребления. При этом увеличить поставки за рубеж страна может уже на старте, поскольку за время блокады только на южных границах было накоплено более 60 млн баррелей нефти в наземных и плавучих хранилищах.

Если переговоры в Вене завершатся неудачно и санкции против Тегерана не будут отменены, картина будет менее радужной. Сразу выходить на предсанкционные уровни добычи до полного снятия ограничений для Исламской Республики нецелесообразно, поскольку сейчас ее рынки сбыта невелики, все резервные хранилища страны уже заполнены, а повышать запасы горючего на бортах танкеров, как отметил эксперт Бехрузифар, экономически невыгодно.

Opinion????by @AndersCorr



Small refiners in #China are evading US #Sanctions on Iranian and Venezuelan oil exports.



Iran’s illegal oil exports are facilitated by the Biden administration’s lax enforcement measures. https://t.co/kHDOiXhNUR — Epoch Times Opinion (@EpochOpinion) January 14, 2022

Но к подобным условиям иранским поставщикам не привыкать, поскольку страна постоянно совершенствует «обходные» схемы экспорта. Наиболее отработанным является метод перекачки нефти с иранских танкеров на корабли иных стран, например, Омана или Малайзии, и доставка ее покупателям уже под другим брендом. Также практикуется и использование судов-невидимок, которые на пути в порт получателя отключают транспондеры и становятся невидимыми для радаров. По различным оценкам, а также согласно официальным заявлениям властей Исламской Республики, подобными способами за истекший год удалось нарастить объемы экспорта на 40-50% по сравнению с предыдущим.

#Iran | Iranian President, Ebrahim Raisi, revealed this Friday that the Persian nation increased its oil exports by 40 percent, despite the unilateral restrictive measures imposed by the United States (U.S.) government against that nation.https://t.co/P6tim4XKCa — teleSUR English (@telesurenglish) January 15, 2022

Спрос же на нефть из стран, подверженных блокаде, вряд ли уменьшится. Такие энергоносители имеют заметно меньшую стоимость (на 10%), а многие импортеры отдают приоритет именно низким ценам. Особенно это касается независимых НПЗ из Китая, основных партнеров Тегерана, которые не опасаются американских санкций. В случае провала переговоров по ядерной сделке Иран может расширить каналы теневых поставок в КНР, особенно востребованных в те периоды, когда стоимость нефти растет. Это не даст такого результата, как полное снятие блокады, но все же благотворно скажется на национальной экономике.