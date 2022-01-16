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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Андрей Биланов

Общество

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал актер Андрей Биланов.

Артист хорошо знает, каково это, когда телефон молчит, и от продюсеров и режиссеров не поступает никаких предложений о работе. В какой-то момент он даже хотел отказываться от ролей, которые были ниже уровня его профессиональных запросов. Однако потом решил, что, даже если на съемочной площадке будет кто-то из артистов с недостаточным уровнем мастерства, то Андрей просто будет «тянуть одеяло на себя» и вытягивать нужные сцены сам.

Биланов рад тому затишью, которое возникло во время пандемии. Без него он никогда бы не задумался о том, чтобы вместе с единомышленниками открыть собственную киностудию, оформлением документов на которую он и занимался в 2021 году. Основной мотивацией для артиста стало желание больше не зависеть от продюсеров, а взять эти функции на себя и снимать кино, когда сам пожелает.

Отвечая на вопрос о различиях между современными российскими фильмами и картинами времен СССР, Андрей Биланов замечает, что в с советских «была душевность». Кинематограф нашего времени актер называет продюсерским. Также он обратил внимание на то, что некоторые работы опережают свое время и лишь с годами находят своего зрителя. Так было, например, с фильмом «Кин-дза-дза!», который в СССР был недопонят, а уже в наше время стал одним из самых популярных фильмов и даже в некотором роде притчей.

Биланову есть с чем сравнивать, ведь он снялся у великого Эльдара Рязанова сразу в двух картинах: «Тихие омуты» и «Андерсен. Жизнь без любви». Во время работы над одним из фильмов он плотно контактировал с мастером. Рязанов даже советовался с ним по поводу отснятого материала. Андрей Биланов после работы с мэтром пришел к выводу, что тот «великий человек, фантастической глубины». А ведь по воспоминаниям Биланова великий режиссер «мог и накричать, если так мягко говорить». Однако все на съемочной площадке замечали, что относится Эльдар Александрович к молодому актеру как к известной личности, и это многих шокировало.

«Спасибо, что ты соизволил снизойти и сняться у нас в маленьком эпизоде. Я надеюсь, что это станет толчком, похлопочу, чтобы этот эпизодик протоптал тебе дорогу в большое кино», — сказал Биланову легендарный режиссер в конце съемок фильма.

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Все новости / Общество / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Андрей Биланов
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