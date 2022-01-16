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Иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами у сирийской границы

Весь мир
Иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами у сирийской границы
Global Look Press  /  David Tanecek/CTK

Амман, 16 января. Офицер иорданской армии погиб, а еще трое получили ранения в результате перестрелки на северной границе с Сирией.

Официальный источник в ВС королевства сообщил, что инцидент произошел около четырех часов утра в воскресенье. Армейский аванпост был обстрелян контрабандистами, предпринявшими попытку незаконно пробраться через границу с партией наркотиков.

После завязавшейся перестрелки с иорданскими вооруженными силами злоумышленники были вынуждены отступить обратно на территорию Сирии. О потерях среди контрабандистов не сообщается.

Позже власти королевства обнародовали подробности о жертвах столкновения: погибшим оказался капитан Мухаммад Ясин Хадера, а трое раненых бойцов, имена которых не разглашаются, были экстренно эвакуированы в больницу им. короля Талала, расположенной в Аммане.

Также Минобороны Иордании сообщило, что после инцидента в районе произошедшего была проведена проверка, в результате которой обнаружили груз психотропных препаратов. Их, предположительно, спрятали бежавшие от границы боевики.

Контрабанда наркотиков в Сирии до сих пор остается прерогативой незаконно действующих в стране вооруженных группировок. Именно этим можно объяснить наличие в их распоряжении вооружений, а также военную подготовку, позволившую им эффективно противостоять квалифицированным иорданским военнослужащим.

Дамаск ведет борьбу с наркоторговлей, однако проводимые операции ограничиваются лишь территорией, находящейся под контролем правительства. В то же время обширные регионы Заевфратья контролируются проамериканскими курдскими боевиками из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Контрабанда является одним из источников их заработка: помимо наркотических средств, они при поддержке военнослужащих США незаконно вывозят из страны нефть и сельскохозяйственную продукцию, отнятую у местных фермеров.

Кроме того, на границе с Иорданией располагается американская военная база Эт-Танф и 55-километровая «зона безопасности», где под покровительством подразделений ВС Соединенных Штатов обучаются и действуют вооруженные группировки.

В то же время, часть севера Сирии все еще удерживают протурецкие боевики и военнослужащие Турции, что также мешает Дамаску решить проблему с контрабандой уже на этом направлении.

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Все новости / Весь мир / Иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами у сирийской границы
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