Иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами у сирийской границы

Амман, 16 января. Офицер иорданской армии погиб, а еще трое получили ранения в результате перестрелки на северной границе с Сирией.

Jordanian Army:



An officer was killed and 3 wounded in a clash with smugglers on the northern border with #Syria #Jordan pic.twitter.com/5s1Z5vHtmE — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) January 16, 2022

Официальный источник в ВС королевства сообщил, что инцидент произошел около четырех часов утра в воскресенье. Армейский аванпост был обстрелян контрабандистами, предпринявшими попытку незаконно пробраться через границу с партией наркотиков.

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

إستشهاد نقيب وإصابة ثلاثة أفراد من قوات حرس الحدود خلال إشتباكات مع مهربين على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية https://t.co/ALGcKq7lSg pic.twitter.com/svWklCvBac — Hamza (@Hamza91597763) January 16, 2022

После завязавшейся перестрелки с иорданскими вооруженными силами злоумышленники были вынуждены отступить обратно на территорию Сирии. О потерях среди контрабандистов не сообщается.

Позже власти королевства обнародовали подробности о жертвах столкновения: погибшим оказался капитан Мухаммад Ясин Хадера, а трое раненых бойцов, имена которых не разглашаются, были экстренно эвакуированы в больницу им. короля Талала, расположенной в Аммане.

Также Минобороны Иордании сообщило, что после инцидента в районе произошедшего была проведена проверка, в результате которой обнаружили груз психотропных препаратов. Их, предположительно, спрятали бежавшие от границы боевики.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأحد، استشهاد النقيب محمد ياسين خضيرات، خلال اشتباك مسلح مع مهربين على الحدود الأردنية السورية.#صوت_عمان #الأردن pic.twitter.com/l6mQvJCZuu — صوت عمان الإخباري (@ammanvoicenet) January 16, 2022

Контрабанда наркотиков в Сирии до сих пор остается прерогативой незаконно действующих в стране вооруженных группировок. Именно этим можно объяснить наличие в их распоряжении вооружений, а также военную подготовку, позволившую им эффективно противостоять квалифицированным иорданским военнослужащим.

Дамаск ведет борьбу с наркоторговлей, однако проводимые операции ограничиваются лишь территорией, находящейся под контролем правительства. В то же время обширные регионы Заевфратья контролируются проамериканскими курдскими боевиками из состава «Сирийских демократических сил» (СДС). Контрабанда является одним из источников их заработка: помимо наркотических средств, они при поддержке военнослужащих США незаконно вывозят из страны нефть и сельскохозяйственную продукцию, отнятую у местных фермеров.

Кроме того, на границе с Иорданией располагается американская военная база Эт-Танф и 55-километровая «зона безопасности», где под покровительством подразделений ВС Соединенных Штатов обучаются и действуют вооруженные группировки.

В то же время, часть севера Сирии все еще удерживают протурецкие боевики и военнослужащие Турции, что также мешает Дамаску решить проблему с контрабандой уже на этом направлении.