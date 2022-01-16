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Ливанские движения «Хезболла» и «Амаль» прекращают бойкот правительства

Весь мир
Ливанские движения «Хезболла» и «Амаль» прекращают бойкот правительства
Федеральное агентство новостей  / 

Влиятельные шиитские военно-политические движения «Хезболла» и «Амаль», сторонники которых входят в парламент и правительство Ливана, объявили о прекращении бойкота заседаний кабинета министров. Тем самым они разблокировали работу властей после трехмесячной паузы, ставшей причиной нового обострения кризиса и падения курса национальной валюты.

Как отмечают представители шиитских организаций, их решение было продиктовано необходимостью утвердить государственный бюджет на 2022 год и обсудить восстановление экономики.

Спорные вопросы

Ливанский кабмин, возглавляемый премьер-министром Наджибом Микати, не собирался с 12 октября. Причиной этого стали разногласия политиков в отношении расследования взрывов в порту Бейрута, произошедших в 2020 году. «Хезболла» и «Амаль» обвиняют курирующего этот процесс судью Тарека Битара в предвзятости и политизированности из-за его выводов: чиновник обвинил в причастности к трагедии ряд высокопоставленных министров и других должностных лиц, среди которых есть и члены двух этих организаций.

Ливанские движения «Хезболла» и «Амаль» прекращают бойкот правительства
Федеральное агентство новостей /

Теперь шиитские объединения пытаются добиться отстранения следователя. Споры с коллегами по кабинету министров из других фракций привели к бойкоту работы всего правительства.

Порт Бейрута после взрыва
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Еще одной спорной темой, повлиявшей на внутренние политические разногласия, стал продолжающийся дипломатический разрыв с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива — ОАЭ, Кувейтом и Бахрейном.

После того, как теперь уже бывший министр информации Ливана Джордж Кордахи позволил себе критику в отношении действий арабской коалиции в Йемене, Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама и Эль-Кувейт выслали дипломатов Бейрута. Саудиты на этом не остановились, и в тот же период под предлогом борьбы с наркотрафиком запретили весь ливанский экспорт, нанеся стране еще больший экономический ущерб.

Ливанские движения «Хезболла» и «Амаль» прекращают бойкот правительства
Федеральное агентство новостей /

Во время международного скандала представители королевства также отметили, что не видят смысла в восстановлении отношений с Ливаном до тех пор, пока там сильно влияние «Хезболлы». Это еще более усугубило внутренние конфликты в Бейруте.

Разозливший страны Персидского залива ливанский министр ушел в отставку
Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Кризис прогрессирует

Отличие позиций ливанских министров на эти вопросы стали причиной полного паралича власти. В итоге правительство не смогло принять оперативные меры по преодолению тяжелого экономического кризиса в стране. Это в свою очередь привело к новому обвалу курса национальной валюты. За первые дни 2022 года ливанский фунт потерял 15% стоимости, а с 2019-го (начало кризиса) — около 95%.

Новое сообщение организаций «Хезболла» и «Амаль» о готовности разблокировать работу кабмина уже благоприятно сказалось на валютном курсе. И если в начале недели соотношение ливанского фунта с долларом США составляло 32 750 к 1, то сегодня на рынке складывается иная ситуация — 24 700 к 1.

Впрочем, даже долгожданное возвращение ливанских чиновников к своей работе не гарантирует стране скорого выхода из кризиса. Ради новых займов Бейруту необходимо как можно скорее довести до конца переговоры с Международным валютным фондом и провести реформы, которых требует данная организация.

Требования МВФ
Федеральное агентство новостей /

Однако даже при наилучшем развитии событий это станет лишь временным решением проблемы, поскольку ливанцам все равно рано или поздно придется платить по счетам. Для окончательного выхода из кризиса стране нужно коренным образом изменить свой подход и уйти от опоры на иностранных доноров, за что Бейрут уже критиковали в ООН.

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правительство хезболла ливан амаль
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