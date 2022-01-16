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Актер Хабенский назвал спасшую его от одиночества жену «человеком с другой планеты»

Общество
Актер Хабенский назвал спасшую его от одиночества жену «человеком с другой планеты»
Кадр из фильма «Коллектор»

Москва, 16 января. Актер и режиссер Константин Хабенский рассказал об отношениях со своей второй женой — актрисой Ольгой Литвиновой. Артист признался, что считает супругу «человеком с другой планеты».

Литвинова в свое время спасла Хабенского от одиночества в непростой период. Актер переживал смерть своей первой супруги Анастасии Смирновой, которая скончалась от опухоли головного мозга. На тот момент их общему сыну был всего год.

Режиссер считает вторую жену ангелом-хранителем. Говоря о Литвиновой, артист приводит слова Экзюпери и отмечает, что «на нее надо просто смотреть и дышать ее ароматом».

«Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты», — подчеркнул Хабенский в документальном фильме Первого канала.

Несмотря на второй брак, актер все еще страдает после смерти первой жены от рака. Даже спустя много лет режиссер не может забыть покойную супругу.

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