Муж бросил визажиста Гоар Аветисян, когда она была при смерти после операции

Москва, 16 января. Звездный визажист Гоар Аветисян разорвала отношения с супругом Сергеем, от которого родила сына Гаспара. Оказалось, что мужчина оставил блогера в один из самых сложных периодов ее жизни.

Тогда Аветисян с трудом восстанавливалась после операции по коррекции фигуры и находилась на грани жизни и смерти. По словам визажиста, она до последнего верила в союз с Сергеем.

«Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», — поделилась Аветисян в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @goar_avetisyan

Блогер заявила, что семья для нее превыше всего, и потерять ее было очень больно. Аветисян поблагодарила Сергея за самый главный подарок — сына Гаспара. Но с этого момента она захотела идти по жизни одна.

Ранее блогер Лена Миро негативно высказалась о похудевшей благодаря пластической операции Аветисян. По ее мнению, нужно было менять образ жизни и заниматься спортом, а не ложиться под нож хирурга. В конечном итоге визажист снова наберет сброшенные килограммы, уверена Миро.