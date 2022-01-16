Потомственная ясновидящая Кажетта предсказала союз России и Украины в 2022 году

Москва, 16 января. Соединенные Штаты в 2022 году будут кусать локти, пока Россия станет укреплять позиции на мировой арене. Об этом гласит пророчество потомственной шаманки и ясновидящей Кажетты Ахметжановой, которая использует мунданную астрологию.

Эта древняя наука помогает провидице предсказывать будущее наций, стран и общества. Шаманка сумела составить натальную карту на будущее России в 2022 году. В своей колонке на Marieclarie.ru она рассказала, что ждет людей в ближайшие два года.

По словам Ахметжановой, в этом году Россия заключит мир с Украиной, несмотря на события прошедших лет. Этот союз поможет государствам покорить новые вершины совместными усилиями. Воссоединение стран поддержит и Евросоюз, в частности Германия. Однако Соединенным Штатам не понравится такое развитие событий. Вашингтон будет долго кусать локти, пока Москва и Киев будут завоевывать мировую арену.

instagram.com / @kajetta

Если говорить о внутренних делах России, то через пару лет ее ждут масштабные перемены в лучшую сторону: экономические реформы помогут регионам страны достичь высокого уровня развития. Провидица также отметила, что Архангельск будет наиболее сильным игроком на политической и экономической арене России и, возможно, даже обгонит Москву, заключила ясновидящая.

Провидица Ванга также напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году. Ведунья говорила, что этот год будет непростым для Москвы и Вашингтона.