Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 12:37
12:36
Шоу-бизнес
Собирающийся купить землю Галкин обратился за помощью к астрологу и тарологу
12:35
Весь мир
Двое детей погибли в результате теракта в Кабуле
12:34
Общество
Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме
12:33
Экономика
Аналитик Александров: подъем ключевой ставки не спасет США от разгона инфляции
12:27
Наука
Ученые Вюрцбургского университета заявили, что свобода движений развивает креативность
12:27
Армия
Песков: выводы о «размещении оружия ВС РФ» на Украине сделали западные СМИ
12:27
Общество
Уникальное явление лунного гало наблюдали жители Калининградской области
12:25
Общество
Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что закон Украины против русского языка в СМИ не сработает
12:20
Происшествия
Около сотни рыбаков спасались бегством на Кунашире из-за треснувшего льда
12:17
Весь мир
Ученый указал на вероятность гражданской войны в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Потомственная ясновидящая Кажетта предсказала союз России и Украины в 2022 году

Общество
Потомственная ясновидящая Кажетта предсказала союз России и Украины в 2022 году
pixabay.com

Москва, 16 января. Соединенные Штаты в 2022 году будут кусать локти, пока Россия станет укреплять позиции на мировой арене. Об этом гласит пророчество потомственной шаманки и ясновидящей Кажетты Ахметжановой, которая использует мунданную астрологию.

Эта древняя наука помогает провидице предсказывать будущее наций, стран и общества. Шаманка сумела составить натальную карту на будущее России в 2022 году. В своей колонке на Marieclarie.ru она рассказала, что ждет людей в ближайшие два года.

По словам Ахметжановой, в этом году Россия заключит мир с Украиной, несмотря на события прошедших лет. Этот союз поможет государствам покорить новые вершины совместными усилиями. Воссоединение стран поддержит и Евросоюз, в частности Германия. Однако Соединенным Штатам не понравится такое развитие событий. Вашингтон будет долго кусать локти, пока Москва и Киев будут завоевывать мировую арену.

Потомственная ясновидящая Кажетта предсказала союз России и Украины в 2022 году
instagram.com / @kajetta

Если говорить о внутренних делах России, то через пару лет ее ждут масштабные перемены в лучшую сторону: экономические реформы помогут регионам страны достичь высокого уровня развития. Провидица также отметила, что Архангельск будет наиболее сильным игроком на политической и экономической арене России и, возможно, даже обгонит Москву, заключила ясновидящая.

Провидица Ванга также напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году. Ведунья говорила, что этот год будет непростым для Москвы и Вашингтона.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Потомственная ясновидящая Кажетта предсказала союз России и Украины в 2022 году
украина сша предсказание ясновидящая 2022
Комментировать