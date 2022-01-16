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Сотрудники Московского зоопарка призвали россиян не покупать черепах у уличных торговцев

Общество

Их тысячами продают у метро, в парках и набережных. Стоят маленькие красноухие черепашки дешево, чем и привлекают покупателей. Но чем может обернуться питомец в панцире для хозяина, который не знает тонкостей ухода за животным?   

Московский зоопарк опубликовал на своем Youtube-канале видео, где эксперты убедительно рассказали, почему не следует покупать красноухих черепашек на улице. Часто прохожим становится жалко этих очаровательных пресмыкающихся, и они, заплатив порядка 300 рублей, забирают их домой.

Однако такая спонтанная покупка часто становится разочарованием для нового хозяина и мучением для животного, ведь черепахи требуют непростого ухода. Узнав об особенностях комфортных условий проживания черепах и столкнувшись с расходами, человек порой принимает решение расстаться с питомцем. Чаще всего ненужное животное выбрасывают в ближайший пруд.

Но стоит понимать, что красноухие черепахи являются инвазивными видами и выжить в российском климате для них непосильная задача.

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