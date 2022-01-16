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Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка
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Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка

Общество
Туроператоры России расширили выбор направлений для путешествий по госпрограмме кешбэка
pexels.com  /  Alexandr

Москва, 16 января. Российские туроператоры готовы приступить к очередному этапу программы государственного кешбэка и расширили ассортимент направлений.

Из-за высокого спроса акция может завершиться до окончания планового срока. Поэтому российским туристам следует заранее выбрать направление и составить маршрут путешествий.

Очередной, пятый этап программы поддержки отечественного туризма с частичным возвратом средств будет запущен 18 января. Приобрести тур можно с момента старта инициативы и до 12 апреля. Отправиться в путешествие можно до 30 апреля.

«На этом этапе акции будет существенно расширен ассортимент туров на Дальний Восток, а также в Дагестан — настоящий хит прошлого туристического сезона», — передает слова пресс-службы «Интурист» РИА Новости.

Россия попала в первую пятерку стран по темпам восстановления индустрии путешествий. По данным Всемирной туристической организации, отдых по России вышел на уровень до пандемии коронавируса.

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россия туризм кешбэк
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