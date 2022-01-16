Марюс Вайсберг заявил, что американцы воспринимают «Иронию судьбы» как индийский мюзикл

Москва, 16 января. Режиссер Марюс Вайсберг рассказал о реакции американцев на главный отечественный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам кинематографиста, советская лента не нашла понимания у жителей США.

Вайсберг работает над голливудским ремейком легендарной картины Эльдара Рязанова. Режиссер напомнил, что оригинальная «Ирония судьбы» — это трехчасовой фильм на русском языке и с отечественными песнями. Американцам очень тяжело смотреть такое, отметил кинодеятель в интервью kp.ru.

По словам Вайсберга, он пытался показать ленту Рязанова автору сценария ремейка, но она просто не выдержала. Американцы неспособны уловить все тонкости диалогов и поэзии оригинального фильма, пояснил режиссер.

«В какой-то момент для них это все становится индийским мюзиклом», — резюмировал кинематографист.

Голливудский ремейк будет значительно отличаться от оригинальной «Иронии судьбы». Например, в нем снимется темнокожая актриса. Сыгравшая в ленте Рязанова Лия Ахеджакова эмоционально прокомментировала эту новость.