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Новый клип Шнурова о Петербурге набрал более 7 млн просмотров за 12 часов

  /   Обновлено: 16 января 2022 11:47
Общество
Новый клип Шнурова о Петербурге набрал более 7 млн просмотров за 12 часов
Prt Scr youtube.com  /  Ленинград | Leningrad

Новый клип Сергея Шнурова о мусорном коллапсе в Северной столице за считанные часы попал в тренды Telegram.

Лидер группировки «Ленинград» и рок-певец Сергей Шнуров спел про мусорный ад в Петербурге. Новый хит музыканта уже успел набрать более 7 миллионов просмотров за 12 часов на всех интернет-площадках. Злободневный клип моментально оказался в разделе «В тренде» на YouTube, сейчас он находится на второй строчке. Также ролик «Пока так» попал в тренды Telegram. В соцсетях «ВКонтакте» и Instagram новое видео от «Ленинград» ежечасно собирает тысячи просмотров.

Клип «Ленинграда» на песню «Пока так» снимался рядом с Сенной площадью. Для клипа был выбран один из дворов в центре Петербурга — Шнуров спел на фоне заваленной отходами мусорной площадки. Это нашло отражение и в тексте песни. В нем с использованием многочисленных нецензурных выражений певец ругает руководство города за то, насколько оно запустило культурную столицу.

Новый клип Шнурова о Петербурге набрал более 7 млн просмотров за 12 часов
Prt Scr vk.com / Ленинград

Видео, выложенное накануне около 19:00, моментально попало в тренды YouTube. Пользователям понравилось, как емко и честно Шнуров вместе с командой высмеял ситуацию с плохой уборкой снега и неудовлетворительным вывозом мусора, а также ответы чиновников на многочисленные жалобы петербуржцев. Видео начали прикреплять даже в комментариях к постам губернатора Александра Беглова на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Новый клип Шнурова о Петербурге набрал более 7 млн просмотров за 12 часов
Prt Scr youtube.com / Ленинград | Leningrad

Сам клип, выложенный на официальной странице «Ленинграда» «ВКонтакте», пользователи Сети активно репостят. Суммарно новое видео просмотрело более 7 млн человек.

Плохая работа коммунальщиков привлекла внимание многих знаменитых петербуржцев. Так, актер Иван Краско в открытом письме попросил президента Владимира Путина помочь Смольному навести порядок в городе, так как чиновники самостоятельно не справляются с этим.

Особенно сложно петербургским водителям приходится на КАД. Снежные массы растаяли, превратившись в черное месиво, при этом создав эффект «грязной дымки»ФАН пишет, что движение по КАД стало для автомобилистов экзаменом по экстремальному вождению.

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шнуров беглов уборка мусора
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