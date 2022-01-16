Новый клип Шнурова о Петербурге набрал более 7 млн просмотров за 12 часов

Новый клип Сергея Шнурова о мусорном коллапсе в Северной столице за считанные часы попал в тренды Telegram.

Лидер группировки «Ленинград» и рок-певец Сергей Шнуров спел про мусорный ад в Петербурге. Новый хит музыканта уже успел набрать более 7 миллионов просмотров за 12 часов на всех интернет-площадках. Злободневный клип моментально оказался в разделе «В тренде» на YouTube, сейчас он находится на второй строчке. Также ролик «Пока так» попал в тренды Telegram. В соцсетях «ВКонтакте» и Instagram новое видео от «Ленинград» ежечасно собирает тысячи просмотров.

Клип «Ленинграда» на песню «Пока так» снимался рядом с Сенной площадью. Для клипа был выбран один из дворов в центре Петербурга — Шнуров спел на фоне заваленной отходами мусорной площадки. Это нашло отражение и в тексте песни. В нем с использованием многочисленных нецензурных выражений певец ругает руководство города за то, насколько оно запустило культурную столицу.

Prt Scr vk.com / Ленинград

Видео, выложенное накануне около 19:00, моментально попало в тренды YouTube. Пользователям понравилось, как емко и честно Шнуров вместе с командой высмеял ситуацию с плохой уборкой снега и неудовлетворительным вывозом мусора, а также ответы чиновников на многочисленные жалобы петербуржцев. Видео начали прикреплять даже в комментариях к постам губернатора Александра Беглова на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Prt Scr youtube.com / Ленинград | Leningrad

Сам клип, выложенный на официальной странице «Ленинграда» «ВКонтакте», пользователи Сети активно репостят. Суммарно новое видео просмотрело более 7 млн человек.

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