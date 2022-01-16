После доиндексации средняя пенсия в России составит 18984 рубля

Москва, 16 января. Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Повышение выплат затронет 30,8 млн россиян. На доиндексацию пенсий из бюджета будут потрачены более 170 млрд рублей.

«Средний размер пенсии достигнет такого значения после того, как будет выполнено прямое поручение президента России Владимира Путина о доиндексации страховых пенсий неработающих пенсионеров до 8,6 %», — сказал Котяков.

Министр труда и соцзащиты России сообщил, что в 2023 году средний размер пенсии в РФ должен превысить 20 тыс. рублей, а в 2024 году – 21 тыс. рублей.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как можно увеличить свою пенсию.