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Российский форвард «Тампы» Кучеров стал первой звездой матча с «Далласом»

Спорт
Российский форвард «Тампы» Кучеров стал первой звездой матча с «Далласом»
ТАСС  /  Joshua Bessex

Тампа, 16 января. Нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

Хоккеисты «Тампы» минувшей ночью одержали третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв на своем льду «Даллас». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Две результативные передачи в этой игре сделал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Форвард, который провел на льду чуть больше 21-й минуты, был признан первой звездой матча на «Амали-Арене». Соотечественник и партнер по команде Кучерова Андрей Василевский отразил в матче с «Далласом» 19 бросков из 20. Вратарь «Тампы» стал третьей звездой прошедшего матча.

Ранее российский форвард Кирилл Капризов сделал ассистентский дубль в матче между «Миннесотой Уайлд» и «Анахайм Дакс». Игра завершилась разгромной победой хозяев.

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Даллас нхл кучеров тампа
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