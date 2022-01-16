Борис Джонсон стал фигурантом расследования по делу о «винных пятницах» на Даунинг-стрит

Лондон, 16 января. Полиция Лондона проводит проверку из-за проведения вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Речь идет «винных пятницах» на Даунинг-стрит во время локдауна, пишет The Times. Британские чиновники устраивали в резиденции Джонсона ночные вечеринки, когда на территории страны действовали строгие антиковидные ограничения. Согласно введенным требованиям, встречи двух и более были запрещены, если это не имело отношения к работе.

Расследованием дела занимается старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей. Джонсон как ответственный за деятельность работников резиденции, стал фигурантом проверки. Соответствующие результаты могут быть обнародованы в конце следующей недели.

Как сообщалось ранее, британский премьер принес публичные извинения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время коронавирусных ограничений. По словам Джонсона, он знает, что многие люди возмущены произошедшим.