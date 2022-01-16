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Microsoft обнаружила вредоносное ПО в компьютерных системах украинских госучреждений

Технологии
Microsoft обнаружила вредоносное ПО в компьютерных системах украинских госучреждений
ПолитЭксперт

Вашингтон, 16 января. Крупнейшая американская IT-корпорация Microsoft сообщила об обнаружении вредоносных программ в компьютерах украинских чиновников.

Деструктивное программное обеспечение (ПО) находится в компьютерных системах, которые принадлежат украинским правительственным учреждениям, а также организациям, тесно сотрудничающим с властями.

«ПО маскируется под программу-вымогатель, но в случае активации злоумышленником может вывести зараженную компьютерную систему из строя», — говорится в блоге Microsoft.

При этом специалисты компании пока не определили, кто может быть причастен к хакерским атакам. В МИД Украины 14 января сообщили об атаке на сайты госорганов. На главной странице сайта Минобразования Украины сообщалось, что якобы все данные граждан попали в Сеть. Эксперты в области кибербезопасности назвали эту атаку самой мощной за последние годы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность хакеров, рассылавших вирусы с целью вымогательства. Операция прошла после обращения американских властей.

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