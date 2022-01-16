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Телеведущий Норкин рассмешил россиян танцем с «трусишками» в руках

Общество
Телеведущий Норкин рассмешил россиян танцем с «трусишками» в руках
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 16 января. Российский телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить пользователей Instagram «микротриллером» о купании в холодной воде. Россияне обратили особое внимание на зажигательный танец журналиста.

Знаменитый ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин опубликовал несколько роликов, в которых он готовится к купанию при температуре воздуха +15 и воды +12. На первой видеозаписи журналист только готовится к тому, чтобы окунуться в прохладную воду. Оголившийся Норкин весело танцует с разноцветными плавками в руках.

«Вот герой. Готовится к купанию. Щас пойдет трусишки поменяет», — прозвучал голос за кадром.

Телеведущий Норкин рассмешил россиян танцем с «трусишками» в руках
Prt Scr instagram.com / @norkinntv

На втором ролике Андрей Норкин уже вовсю ныряет в набегающие волны. Под записью в Instagram ведущий написал: «Микротриллер: воздух +15, вода +12».

Россиян насмешили забавные видеоролики с участием любимого телеведущего. Пользователи Instagram высоко оценили чувство юмора Норкина и его отвагу, поскольку журналист не испугался холодной воды.

Андрей Норкин ранее поделился с подписчиками фотографией своей новой супруги Ирины Бородиной. Он показал снимки жены, сделанные после бани. На одном из фото одетая в теплые вещи девушка лежит в снегу.

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норкин ведущий место встречи
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