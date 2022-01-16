Политик Клинцевич: «Западные СМИ не показывают позицию России»

Запад готовится блокировать нашу страну. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ранее журналист The New York Times заявил, что в переговорах с РФ по гарантиям безопасности в Европе Америка продемонстрировала свое лицемерие.

«Журналист — красавчик! Молодец, сказал правду. Главное, чтобы это услышали. Беда в том, что CNN и другие информационные концерны вещают на миллиарды людей, а слова этого журналиста, возможно, услышит пара миллионов. СМИ Соединенных Штатов и других западных ведущих стран не показывают откровенно позицию России», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также привел конкретный пример политики двойных стандартов США.

«Последний скандал — вокруг замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и вопроса о возможном расширении военной инфраструктуры России на Кубу. Мы закладываем какую-то логику, пытаемся объяснить ситуацию с помощью аллегории, однако в ответ слышим крики, что якобы собираемся установить ракеты на Кубе. Между тем американское ядерное оружие в ближайшее время будет перемещено из Германии в Польшу. На Западе никто не рассматривает этот вопрос в контексте безопасности России», — пояснил собеседник ФАН.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

В завершение он поделился своим предположением о возможных мотивах Запада в этой ситуации.

«Весь этот информационный шум связан с серьезной подготовкой к блокированию России, созданием условий, когда в случае, как говорит Владимир Путин, перехода красной линии мы никак не сможем среагировать», — заключил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, как американская элита ведет свою страну к пропасти. По его словам, после распада СССР США сделали много серьезных ошибок.