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Тело телеведущего Зеленского перевезут из Доминиканы 17 января

Общество
Тело телеведущего Зеленского перевезут из Доминиканы 17 января
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 16 января. Тело телеведущего и журналиста Михаила Зеленского, скончавшегося в Доминикане, перевезут в Россию 17 января. Об этом сообщил друг покойного, режиссер Николай Сергеев.

По словам товарища, вся информация по прощанию с Зеленским появится 18 января, во вторник. Сергеев рассказал Пятому каналу, что узнал об этом от вдовы телеведущего.

«Учитывая, что в понедельник Мишу перевозят, наверное, во вторник уже будет верифицированная информация», — предположил режиссер.

Друг журналиста добавил, что в такой ситуации, когда тело находится на другом конце света, все согласовать и решить вопросы с родителями покойного очень непросто. Сергеев назвал случай Зеленского слишком нестандартным.

Напомним, журналист, который был первым ведущим шоу «Прямой эфир», скончался 11 января в Доминикане, где отдыхал с женой. Сначала предполагаемой причиной смерти 46-летнего Зеленского называли инсульт, но затем появилась информация, что он мог уйти из жизни из-за инфаркта.

У телеведущего остались две дочери от второго брака. Несмотря на свою известность, журналист не оставил детям и жене богатого наследства.

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