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Тральщики из состава ВМФ РФ будут оснащены подводными аппаратами «Марлин-350»

Армия
Тральщики из состава ВМФ РФ будут оснащены подводными аппаратами «Марлин-350»
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 16 января. Министерство обороны России приняло решение оснастить тральщики из состава Военно-морского флота РФ подводными аппаратами «Марлин-350».

Как сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве, указанные аппараты необходимы для поиска и уничтожения мин. Кроме того, «Марлин-350» являются телеуправляемыми подводными роботами.

Издание отметило, что новые аппараты будут поставлены во все четыре флота — Северный, Тихоокеанский, Черноморский и Балтийский. Также указывается, что Минобороны приняло решение о переоснащении тральщиков после успешного похода кораблей Балтийского флота в Финский залив для работ по разминированию.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот получит в свой состав тральщик «Георгий Курбатов». По словам капитана первого ранга запаса Владимира Шигина, Москва отводит ЧФ все большую роль.

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