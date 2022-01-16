Тральщики из состава ВМФ РФ будут оснащены подводными аппаратами «Марлин-350»

Москва, 16 января. Министерство обороны России приняло решение оснастить тральщики из состава Военно-морского флота РФ подводными аппаратами «Марлин-350».

Как сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве, указанные аппараты необходимы для поиска и уничтожения мин. Кроме того, «Марлин-350» являются телеуправляемыми подводными роботами.

Издание отметило, что новые аппараты будут поставлены во все четыре флота — Северный, Тихоокеанский, Черноморский и Балтийский. Также указывается, что Минобороны приняло решение о переоснащении тральщиков после успешного похода кораблей Балтийского флота в Финский залив для работ по разминированию.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот получит в свой состав тральщик «Георгий Курбатов». По словам капитана первого ранга запаса Владимира Шигина, Москва отводит ЧФ все большую роль.