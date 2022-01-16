Телеведущий Соловьев высмеял позицию США по ситуации вокруг Украины

Москва, 16 января. Соединенные Штаты могут объявить президента Украины Владимира Зеленского «русским шпионом» для введения новых санкций против России. К такому выводу пришел телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Американская сторона продолжает распространять дезинформацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев активно поддерживает этот тезис и даже просит организовать саммит на уровне глав государств для разрешения ситуации.

Провокационные выпады западных политиков не оставил без внимания Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале журналист отметил, что США не оставят Россию в покое, даже если Украина первой начнет проявлять агрессию.

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«Если Зеленский отдаст команду начать военную операцию в Донбассе, то американцы заявят, что он «русский шпион»; и поэтому в начале операции виновата Россия и надо срочно ввести против нашей страны санкции. Совсем они запутались. Политический реализм покинул Вашингтон», — написал телеведущий.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предложение Зеленского организовать трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США. По его словам, эта встреча не нужна никому, кроме украинского лидера.