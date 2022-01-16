Тарасов показал фигуру недавно родившей третьего ребенка Костенко

Москва, 16 января. Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал новые кадры со своей женой, моделью и блогером Анастасией Костенко, которая недавно родила от него третьего ребенка. Он продемонстрировал фигуру супруги на видео, снятом на Мальдивах.

Тарасов и Костенко отправились на райские острова с тремя детьми, а также со своими матерями. Звездные супруги щедро делятся кадрами с отдыха в соцсетях. Например, футболист показал на видео в Instagram Stories, как они с женой идут купаться в океане.

«Ну что, друзья. Пришли купаться в океане и сейчас покажем, как мы заходим в океан», — говорит экс-игрок «Локомотива» на видео. «И делаем детей», — в шутку отвечает мужу Костенко.

Затем супруги забегаю в воду, держась за руки, а после целуются. В конце ролика Тарасов отмечает, что они с женой все же не покажут, как делают детей.

На кадрах, снятых перед заходом в океан, хорошо можно разглядеть фигуру Костенко после третьих родов. Примечательно, что на снимках со своей страницы модель выглядит более стройной.

Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Впрочем, под одним из фото с Мальдив блогер призналась, что мать советовала ей втянуть живот ради кадра. Подписчики поддержали Костенко в комментариях, назвав ее фигуру шикарной и отметив, что многие мечтают так выглядеть после рождения третьего ребенка.

Незадолго до отпуска Тарасов и его супруга отметили четвертую годовщину свадьбы. В честь этой даты футболист поделился кадрами с романтической фотосессии с женой.