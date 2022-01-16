Австралийский суд принял решение депортировать первую ракетку мира Джоковича

Мельбурн, 16 января. Лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новака Джоковича депортируют из Австралии.

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл суд и в ближайшее время покинет Австралию. Ходатайство адвокатов первой ракетки мира на повторное аннулирование визы было отклонено, в связи чем спортсмена депортируют из страны, сообщил в Twitter-аккаунте журналист Бен Ротенберг.

Таким образом, Джокович пропустит Открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 17 по 30 января. Серб девять раз выигрывал турнир в Мельбурне и является его действующим победителем. Джокович решение суда Австралии пока не комментировал.

Накануне Джоковича поместили в специальный отель для мигрантов в Мельбурне. В гостинице 34-летний теннисист ожидал начала судебного заседания.