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Первые фотографии новинки Mercedes-Benz CLE-Class выложили в Сеть

Экономика
Первые фотографии новинки Mercedes-Benz CLE-Class выложили в Сеть
daimler.com  /  Daimler AG

Берлин, 16 января. Несколько шпионских снимков новой разработки концерна выложили в интернете. Компания продолжает скрывать технические характеристики модели до официального релиза. Фотографии демонстрирует портал «Про Кроссоверы».

Компания старается скрыть внешний облик новинки, поэтому специалисты уверены, что попавший на фото образец не будет идентичен финальному варианту. Предполагается, что компания использовала накладные элементы, чтобы скрыть итоговые дизайнерские решения.

«Несмотря на камуфляж, общие пропорции нового автомобиля можно понять. Видно, что у новинки удлиненная передняя часть и короткая задняя, вытягивающая носовую часть. Но даже с учетом этого пространство заднего ряда будет довольно большим. Базироваться модель будет на платформе МРА-2», — сообщает источник.

Автомобили Mercedes-Benz могут получить технологию Drive Pilot уже в текущем году. Предполагается, что она позволит автоматизировать часть рутины водителей и полностью брать контроль над машиной на скорости до 60 километров в час.

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