Новый «Последний богатырь» собрал в российским прокате более 2 млрд рублей

Москва, 16 января. Сборы третьей части франшизы «Последний богатырь», которая вышла с подзаголовком «Посланник тьмы», превысили 2 млрд рублей, что подтверждают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко появилась в российском прокате 23 декабря. Картине потребовалось меньше месяца, чтобы выйти на рекордные сборы. При этом на производство фильма было потрачено 454 млн рублей.

Эксперты полагают, что третья часть соберет больше второй. «Последний богатырь: Корень зла» заработал 2,1 млрд рублей при бюджете в 650 млн рублей. Главные роли во франшизе исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина.

Ранее блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, назвал самый ожидаемый фильм года. По его мнению, это боевик «Московская жара», который в ближайшее время появится на сервисе Amazon Prime Video.